Северное сияние засняли в Петербурге в ночь на 21 августа

Северное сияние засняли в деревне Коккорево в Ленобласти. Фото: t.me/astrophotoboloto

В ночь на 21 августа в Петербурге можно было наблюдать довольно редкое явление - северное сияние. Его смогли заснять на камеру в районе Парнаса. Однако свет от огней города не дал насладиться красотой в полной мере. Из-за засветки сияние было больше похоже на туман. Видео опубликовали в Telegram-канале «АстроФотоБолото: Атмосферное».

- Небольшая активность фиксировалась с камеры на Парнасе, но из-за засветки сияние не выглядит очень ярким и цветным, - указал автор поста.

Однако за пределами большого города северное сияние выглядело куда ярче. Так, фотограф Алина Свиридова поделилась кадрами из деревни Коккорево во Всеволожском районе Ленобласти. Там на небе можно было отчетливо увидеть зеленую полосу света.

- Редкое нынче явление - северное сияние, - подписал фотографии автор поста.