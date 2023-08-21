«Солнечно и без дождей»: На погоду в Петербурге повлияет гребень антициклона 21 августа

Солнечная и сухая погода ожидается в Петербурге 21 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летняя жара окончательно ушла из Петербурга. Но это не значит, что погода перестанет радовать жителей Северной столицы. На небе 21 августа будет сиять солнце, да и температура будет держаться на уровне от +21 до +23 градусов. Кроме того, дождей в городе на Неве не предвидится. Такой прогноз на понедельник передал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- В Петербурге сегодня солнечно и без дождей. Синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться гребнем антициклона, медленно уходящим на юго-восток. Его стараниями в регионе ожидается переменная облачность, без осадков, лишь поздним вечером на западе региона пройдут небольшие дожди, - уточнил синоптик.

Ветер будет слабый, он подует с юга со скоростью от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

А вот во вторник, 22 августа, в Петербурге похолодает до +18. Кроме того, в городе в этот день ожидаются дожди.