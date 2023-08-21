Лжесотрудницы соцслужбы украли у трех пенсионеров из Петербурга 495 тысяч рублей

Троицу лжесотрудниц соцслужбы задержали в Петербурге за кражу 495 тысяч рублей у трех пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трех мошенниц поймали в Петербурге после трех краж у пенсионеров. Женщины представлялись сотрудницами социальной службы и похищали деньги. Оказалось, что обманом пожилых людей занимались 49-летняя ранее судимая уроженка Костромской области и ее 33-летняя дочь, а также 42-летняя жительница Гатчинского района Ленобласти, которая сидела в колонии вместе со старшей. Троица успела похитить 495 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Первой жертвой мошенниц стала 83-летняя жительница Колпино. Женщины наведались к ней в квартиру 12 июля. Они убедили бабушку в необходимости лично обсудить вопросы пенсионного обеспечения и улучшения ее жилищных условий. Однако пока одна из «сотрудниц» отвлекала разговорами пожилую женщину, две других рыскали по комнатам в поисках денег. Когда мошенницы ушли, пенсионерка заметила пропажу 455 тысяч рублей из серванта. Тогда возбудили уголовное дело о краже.

- 16 августа аналогичное преступление троица совершила в Невском районе. Их жертвой стала 81-летняя пенсионерка. После визита «сотрудниц» она не досчиталась 8 тысяч рублей и двух золотых колец, - уточнили в ведомстве.

Полицейские вычислили злоумышленниц и стали вести за ними наблюдение, чтобы поймать с поличным. Женщины уже по отработанной схеме решили обокрасть 89-летнего пенсионера. Они вытащили из трюмо 32 тысячи рублей и ушли. Однако их уже у соседнего дома задержали правоохранители, а деньги вернули дедушке.

Сейчас решается вопрос об объединении всех трех уголовных дел о кражах в одно производство. Кроме того, полицейские выясняют, причастна ли троица к другим обманам пенсионеров.