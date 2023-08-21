Средняя стоимость новой машины в Петербурге выросла до 1,8 млн рублей

Новые машины в Петербурге подорожали до 1,8 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За первую половину 2023 года в России выросла стоимость автомобилей. Так, в среднем по стране средний чек на новую машину поднялся на 12 процентов и составил 1,9 млн рублей. А поддержанное авто подорожало на 18 процентов, до 1,3 млн рублей. В Петербурге цены на новые автомобили оказались немногим ниже, чем в среднем по России. Они в Северной столице подорожали до 1,8 млн рублей. Поддержанная же машина в городе на Неве в среднем стоила 1,4 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитические данные «СберАвто» и «Чек Индекс».

- Чаще всего в первом полугодии 2023 года покупали автомобили жители Москвы, Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан, - добавили аналитики.

Больше всего на новые машины тратились москвичи - в среднем 2,9 млн рублей. Автомобили с пробегом жителям столицы обходились в 1,7 млн рублей. В Московской области показатели немногим ниже - 2,6 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно.