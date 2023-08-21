Пьяный пешеход разбил мотоцикл при попытке угона в Петербурге и попал под суд

Молодого парня будут судить в Петербурге за попытку угона мотоцикла. Фото: Олег ЗОЛОТО

27-летний житель Ленобласти провел вечер в компании алкоголя и отправился гулять по улицам Петербурга. По пути ему попался мотоцикл, и молодой человек захотел продолжить свой путь на нем. Он снял байк с подножки, но не смог удержать транспорт и уронил его. Но останавливаться на этом он не стал, поэтому поднял его и начал катить. Однако опьянение дало о себе знать, и далеко укатить мотоцикл пешеход не смог. Бросив байк на обочине, мужчина продолжил свой путь пешком. Все произошло 26 июля 2022 года во дворе дома 5к3 по Дивенской улице. Теперь молодому человеку придется ответить за свой поступок в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- От действий молодого человека на мотоцикле образовались многочисленные вмятины и сколы, сломался руль и педаль тормоза. Стоимость ремонта превысила 130 тысяч рублей. Мужчина раскаялся и возместил потерпевшему причиненный ущерб, - добавили в пресс-службе ведомства.

Однако раскаяние не помогло избежать уголовного дела об угоне. Мужчине уже выдвинули обвинение. Его дело рассмотрят в Петроградском районном суде.