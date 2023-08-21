Петербуржец напугал жителей Колпино стрельбой из пистолета

Петербуржец открыл стрельбу из аэрозольного пистолета в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спокойствие жителей Колпинского района Петербурга нарушил 34-летний мужчина. Он открыл стрельбу посреди дня 20 августа. Звуки выстрелов напугали местных жителей, и они обратились в полицию. Хулигана задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В полицию Колпинского района поступило сообщение от очевидца о том, что он слышал выстрелы у дома 63 по Октябрьской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам у этого дома задержали 34-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

У мужчины при себе был аэрозольный пистолет «Пионер», который стреляет свето-шумовыми боеприпасами. Оружие изъяли, а в отношении нарушителя спокойствия составили административный протокол за мелкое хулиганство.