Мать выкинула мертвую новорожденную дочь в подвал дома в Ленобласти

Тело новорожденной девочки нашли в подвале дома в Старой Ладоге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мертвую новорожденную девочку нашли вечером 20 августа в подвале дома 7 по Волховскому проспекту в селе Старая Ладога в Ленобласти. Грудничок пролежал там три недели. Правоохранители быстро установили личность матери младенца. Ей оказалась 29-летняя жительница этого дома. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мать новорожденной утверждает, что 30-31 июля родила мертвую дочь. Она испугалась и отнесла ее тело в подвал, - уточняет источник.

Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти. Известно, что семья неполная и не состоит на учете. Материалы дела направили в Следственный комитет.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что мать выбросила новорожденного мальчика на улицу в садоводстве «Металлург». Младенец был завернут в футболку и мусорный пакет. Его нашла под кустами прохожая. Ребенка доставили в больницу, а мать задержали. Оказалось, что женщина забеременела не от мужа, поэтому избавилась от сына.