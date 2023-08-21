Завершены поиски двухлетней девочки, которая пропала в Петербурге 20 августа

Без вести пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой. Фото: «Лаза Алерт»

Пропавшую вечером 20 августа в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщил spb.kp.ru источник. Напомним, что мать малышки попала в больницу и оставила дочь со своим молодым человеком. Он, по предварительным данным, пошел гулять вместе с ребенком, сильно напился и потерял девочку из вида.

- Девочку нашли живой. Она была не с молодым человеком матери, а с его собутыльником. Судя по всему, он просто забрал ее с собой ночевать, так как не знал, куда ее деть, - рассказал «Комсомолке» источник.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, изучили камеры видеонаблюдения. Так правоохранители установили, что девочка может находиться на станции техобслуживания по адресу улица Стасовой дом 14. Там работает приятель бойфренда матери, с которым они накануне пропажи ребенка вместе выпивали. Об этом «Комсомолке» рассказали в уголовном розыске Красногвардейского района.

- Установив этот адрес, утром 21 августа туда приехали полицейские и нашли там девочку живой, здоровой и невредимой, - добавили в полиции.