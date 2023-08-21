Пятилетняя девочка выпала из окна дома в Ленобласти

Пятилетнюю девочку увезли в больницу после падения из окна в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятилетняя девочка выпала из окна второго этажа дома в поселке Велигонты в Ленобласти. К счастью, малышка осталась жива. Однако падение с шестиметровой высоты не прошло для ребенка без последствий. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом левого запястья. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Вечером 20 августа девочку в тяжелом состоянии с травматическим шоком госпитализировали в больницу, - уточнил источник.

Оказалось, что 25-летняя мать оставила малышку с 49-летней бабушкой. Та недосмотрела за внучкой, и девочка добралась до окна. Известно, что семья неполная и не состоит на учете.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что третьеклассница выпала из окна двадцатого этажа на севере Петербурга. Падение с 60-ти метровой высоты оказалось смертельным.