Уборщика петербургской Филармонии задержали за работу на ВСУ

Уборщика петербургской Филармонии задержали по подозрению в работе на ВСУ. Фото: Олег ЗОЛОТО

25-летнего петербуржца, работающего уборщиком в Филармонии имени Шостаковича, задержали около семи утра 20 августа по подозрению в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). При нем нашли листовки с экстремистскими текстами, призывающие вступить в запрещенные в России террористические организации. Кроме того, в телефоне молодого человека обнаружили переписку с так называемым куратором о сборе денег для нужд ВСУ. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Молодого человека задержали у дома 12 по улице Новостроек. При личном досмотре у него обнаружили три листовки с экстремистскими текстами и призывами вступить в легион «Свобода России»* и «Русский добровольческий корпус». В мобильном телефоне уборщика нашли переписку с «куратором» о сборе денег для ВСУ, - передает источник.

Парня доставили в Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также об избрании меры пресечения.

* Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.