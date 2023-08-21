Beeline cloud подвел итоги первой половины 2023 года

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Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подвел итоги первого полугодия 2023 года. Период отметился ростом выручки, потребления облачных сервисов и числа новых клиентов.

Расширение услуг и наращивание присутствия на рынке облачных решений увеличило выручку beeline cloud на 85%. По объемам выручки лидируют оптовая и розничная торговля с 22%, следом идут госсектор с 19,9% и финансовая отрасль с 13,8%. В сравнении с первым полугодием 2022 года показатель EBITDA вырос на 137%.

Рост в 2,2 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 33 раза SaaS-решения (ПО как сервис). В основном это касается решений по хранению данных и унифицированных коммуникаций. Число клиентов облачных сервисов выросло на 22%.

Акцент в первом полугодии сделан на продуктах, замещающих зарубежные сервисы ушедших поставщиков. Запущены 5 новых платформ:

- Cloud MailGate (Единая облачная среда для коммуникаций в компании. Платформа обеспечивает защиту от спама и фишинга, автоматическое шифрование данных, безопасность на сетевом и клиентском уровнях, а также обмен данными с внешними программами и приложениями, обеспечивающими безопасность)

- Cloud Managed Kubernetes (Сервис для контейнерных приложений. Подойдет компаниям, связанным с разработкой цифровых сервисов, обслуживающих большое количество клиентов)

- Cloud BI (Сервис для визуализации данных в облаке для компаний, где важна роль быстрого анализа данных)

- Cloud compute (Система в облаке для создания цифровых продуктов с возможностями гибкого масштабирования и простым управлением)

- Private cloud platform (Платформа для создания и управления частным облаком, включающим IaaS, PaaS сервисы для разработки и продуктивных сред)

Топ-3 ИБ-решения: рост ежемесячной выручки в 2,5 раза Cloud NGFW (сервис сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения), рост ежемесячной выручки в 5,5 раза Cloud MFA (ИБ-сервис многофакторной аутентификации пользователей), рост ежемесячной выручки в 4 раза Cloud SEG (ИБ-сервис безопасного шлюза электронной почты).

Информация предоставлена согласно внутренним статистическим данным билайна.

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