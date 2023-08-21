Врачи Петербурга спасли 320-граммового младенца

320-граммового младенца выходили врачи Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи Петербурга сотворили настоящее чудо. Они смогли выходить младенца, который родился на 22-ой неделе беременности с весом всего 320 граммов. Как рассказал главный врач Первой детской больницы Александр Гостимский, это самый маленький спасенный в России новорожденный. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Младенец родился в январе 2023 года и был размером с ладошку. Сейчас же, он уже набирает вес. При этом новорожденный уже самостоятельно дышит, видит, и питается. Конечно, врачам еще долго предстоит за ним наблюдать, но главное, что младенец остался жив.

- Сейчас можно сказать, что младенца уже выходили. У нас он пробудет еще долго, несколько месяцев. Но главное - он живет. Такого в России еще не было. У нас вообще замечательные реаниматологи, - отметил Александр Гостимский.

Отметим, что Первая детская больница в Петербурге включает в себя несколько уникальных подразделений, которые нельзя встретить не только в других медучреждениях города, но и в целом в России. Ежегодно врачи этой больницы лечат более 100 тысяч детей.