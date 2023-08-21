Ночь на 21 августа стала самой холодной в Петербурге за месяц

Ночь на 21 августа стала самой холодной в Петербурге с начала месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночь на 21 августа стала самой холодной в Петербурге за весь последний месяц лета. Температура воздуха с заходом солнца опустилась до +11,7 градуса. При этом пока августовские ночи не побили минимальных показателей всего лета, ведь 10 и 11 июля столбик термометра показывал около +10 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- А вот самым теплым днем стало 16 августа с максимальной температурой +28,7 градусов, - указал синоптик.

В целом же вторая декада августа выдалась теплой, сухой и солнечной. Средняя температура воздуха в этот период составила +19,9 градусов, что ниже на 3,1 градуса, чем было год назад. Также это прохладнее, чем было в первой декаде августа.

Осадков во второй декаде месяца выпало мало, всего 14 процентов от месячной нормы. А вот солнце светило целых 91,2 часа, что почти как в первой декаде.