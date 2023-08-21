Петербурженка отсудила с соседки более 80 тысяч рублей за падение стекла на машину

Петербурженка остудила у соседки порядка 84 тысяч рублей за упавшие на машину стекла из ее квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга оставила машину под окнами дома на Санкт-Петербургском шоссе. А вернувшись, обнаружила, что на ее Opel Corsa упало стекло из оконной рамы одного из балконов. Женщина обратилась к соседке, но та лишь говорила, что не имеет к падению стекла никакого отношения. Поэтому петербурженка решила подать иск в суд. Она указала, что ремонт автомобиля обошелся в 81,7 тысячи рублей, а оценка ремонта еще в 10 тысяч рублей. Женщина просила взыскать эту сумму с соседки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В качестве свидетелей добросили сотрудников домоуправления. Они пояснили, что обнаружили стекла, упавшие на автомобиль петербурженки. Тогда было очевидно, что они выпали с балконного остекления квартиры, поскольку оно было в ветхом состоянии, - передает пресс-служба.

Суд удовлетворил требования петербурженки лишь частично, взыскав с жительницы квартиры порядка 84 тысяч рублей. Их них 56,3 тысячи рублей за ремонт автомобиля, еще более 25,4 тысячи рублей за судебную экспертизу, а также свыше 2 тысяч рублей расходов на оплату госпошлины.