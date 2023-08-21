Уголовное дело возбудили на мать, бросившую младенца в подвале в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело на мать, бросившую младенца в подвале в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 20 августа в подвале дома 7 по Волховскому проспекту в селе Старая Ладога в Ленобласти нашли тело новорожденной девочки. Личность матери быстро установили, ей оказалась 29-летняя жительница этого дома. Сама женщина утверждает, что родила уже мертвого ребенка. Однако следователи считают иначе. Поэтому на нее завели уголовное дело об убийстве матерью новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- В конце июля 2023 года женщина, находясь в квартире в селе Старая Ладога в Волховском районе Ленинградской области, родила девочку, после чего завернула ее в простыню и отнесла в подвал дома, - уточнили в пресс-службе.

Действительно ли младенец умер при родах или же от того, что был брошен в подвале, установит экспертиза. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.