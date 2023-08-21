Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:35

Туристка вместе с трапом упала в воду при посадке на теплоход в Петербурге

Туристка упала в Мойку при посадке на теплоход в Петербурге
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Туристка упала в воду при посадке на теплоход в Петербурге.

Туристка упала в воду при посадке на теплоход в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечерняя прогулка на теплоходе по Петербургу обернулось для туристки неприятностями. Когда она шла по трапу на судно, то вместе с ним рухнула в Мойку. Инцидент произошел накануне, 20 августа, на причале Конюшенного Ведомства. К счастью, девушка хоть и промокла, но травм не получила. От госпитализации она отказалась. А в Северо-Западной транспортной прокуратуре после случившегося организовали проверку.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с публикацией в СМИ информации о падении в воду туристки при посадке на борт теплохода «Фестиваль» проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности судоходства, - говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Если специалисты выявят нарушения, то в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.