Туристка вместе с трапом упала в воду при посадке на теплоход в Петербурге

Туристка упала в воду при посадке на теплоход в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечерняя прогулка на теплоходе по Петербургу обернулось для туристки неприятностями. Когда она шла по трапу на судно, то вместе с ним рухнула в Мойку. Инцидент произошел накануне, 20 августа, на причале Конюшенного Ведомства. К счастью, девушка хоть и промокла, но травм не получила. От госпитализации она отказалась. А в Северо-Западной транспортной прокуратуре после случившегося организовали проверку.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с публикацией в СМИ информации о падении в воду туристки при посадке на борт теплохода «Фестиваль» проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности судоходства, - говорится в сообщении ведомства.

Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства случившегося. Если специалисты выявят нарушения, то в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.