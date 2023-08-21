Совладелец сети пекарен откроет магазины одежды в Петербурге

Совладелец сети пекарен «Коржов» откроет магазины одежды в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Совладелец сети петербургских пекарен «Коржов» Иван Корнеев собирается открыть сеть мультибрендовых магазинов одежды и обуви в Северной столице. Первые магазины под названием «Русские сезоны» откроют свои двери для посетителей уже в октябре 2023 года. Они появятся в аэропортах Пулково и Домодедово и займут площадь около 300 квадратных метров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что в магазинах будут продаваться мужская и женская одежда, украшения и часы от российских дизайнеров. По словам Ивана Корнеева, сейчас договоры о сотрудничестве уже заключили с 35 брендами.

- Если магазины «Русские сезоны» будут пользоваться успехом, то их также откроют в аэропортах Шереметьево и Внуково, в центре Петербурга и Москвы, - добавил предприниматель.

Кроме того, в случае успеха, будет расширяться и ассортимент магазина. В частности, планируют добавить косметику и товары для дома. Они также будут от российских производителей.