ГАЗель влетела в туристический автобус на трассе М-10 в Ленобласти

ГАЗель устроила массовую аварию на трассе М-10 в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Четыре транспортных средства столкнулись днем 21 августа на первом километре автодороги М-10 - Никольское. По предварительным данным, водитель ГАЗели не справился с управлением и выехал на встречку, где по касательной задел туристический автобус «Мерседес». Потом микроавтобус влетел в «Максус», а после столкнулся с «Тайотой Камри». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

ГАЗель задела туристический автобус по касательной. Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

- Водитель и пассажиры туристического автобуса в дорожно-транспортном происшествии не пострадали, - уточнили в ведомстве.

Однако пострадали водитель и пассажир ГАЗели. Спасателям пришлось их доставать из помятого микроавтобуса. Пострадавших передали сотрудникам скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Пострадавших водителя и пассажира ГАЗели пришлось деблокировать спасателям. Фото:t.me/acclenobl

По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Ее ход и результаты контролирует прокуратура.