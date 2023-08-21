Школу на 825 учеников в Усть-Славянке от «СПб Реновация» откроют в 2024 году

«СПб Реновация», которая входит в группу Самолет, продолжает успешно строить школу в Усть-Славянке. Фото: пресс-служба СПб Реновация

Школа №566 на 825 учеников появилась в квартале Усть-Славянка на Советском проспекте Петербурга. Ее построила компания «СПб Реновация» (входит в группу Самолет). Сейчас специалисты ведут отделочные работы и благоустраивают территорию, чтобы уже в 2024 году учреждение смогло принять своих первых учеников. При этом введут в эксплуатацию школу уже к концу 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Потоки начальной и средней школы будут разделяться по разным блокам. Это сделано для того, чтобы дети разных возрастов комфортно себя чувствовали. Также для учащихся, по поручению Губернатора Санкт-Петербурга в здании, сделали два бассейна, спортивный и актовый залы, мультимедийные кабинеты, мастерские и библиотеку.

- Открытие школы №566 в тестовом режиме состоится весной 2024 года, когда она будет оборудована всей необходимой мебелью и техникой, - добавили в пресс-службе. «Строительство социальной инфраструктуры – важная часть обновления кварталов. В Усть-Славянке мы уже построили для юных жителей один трехэтажный детский сад на 190 мест с бассейном, спортивным и музыкальным залами. Сейчас мы ведем строительство еще одного детского сада на 160 мест и школы на 825 мест. В конце 2023 года они будут переданы городу для оснащения всем необходимым оборудованием» - прокомментировал руководитель проекта Денис Алексеев.

В новую школу смогут попасть ученики начальных классов, живущие в квартале Усть-Славянка. Потребность в переводе учеников проанализирует администрация Невского района в октябре.