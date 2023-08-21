Эконадзор Ленобласти назвал источником зловонного запаха в Янино мусорный завод. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Янино в Ленобласти с июля по август 2023 года написали более 250 обращений губернатору и в администрацию региона из-за ужасного запаха на территории деревни. Домовладельцы предположили, что он исходил от мебельной компании «Кристалл», комплекса порошковых красок «Пигмент», а также завода МПБО-2. Эконадзор выяснил, что отношение к портящей воздух и жизнь вони имеет только перерабатывающее предприятие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Характерный для скопления отходов запах нашли недалеко от перерабатывающего бытовые отходы предприятия. Специалисты взяли 28 проб атмосферного воздуха: все показатели в норме, – уточнили в пресс-службе Эконадзора.

Профильные структуры проконтролируют соблюдение природоохранных мер, а также устранят неприятные запахи, возникающие из-за работы завода. Информацию направили в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру.