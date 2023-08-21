Камеры Петербурга начали следить за не уступившими дорогу пешеходам автомобилями

Камеры Петербурга начали следить за не уступившими дорогу пешеходам автомобилям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появились камеры, фиксирующие непропускающие пешеходов автомобили. Комплекс пилотного проекта установили на проспекте Культуры. К слову, за первый месяц работы система обнаружила 65 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Если камеры будут стабилизировать аварийность на дорогах с нерегулируемым пешеходным переходом, то их количество будет увеличиваться, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Информация о нарушениях ПДД будет передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД (ЦАФАП). Постановлениями по соответствующим делам займутся инспекторами ведомства после рассмотрения полученных материалов.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.