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НовостиОбщество21 августа 2023 15:58

Камеры Петербурга начали следить за не уступившими дорогу пешеходам автомобилями

В Петербурге установили первые камеры, контролирующие пропуск пешеходов автомобилями
Элеонора КУРЮМОВА
Камеры Петербурга начали следить за не уступившими дорогу пешеходам автомобилям.

Камеры Петербурга начали следить за не уступившими дорогу пешеходам автомобилям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появились камеры, фиксирующие непропускающие пешеходов автомобили. Комплекс пилотного проекта установили на проспекте Культуры. К слову, за первый месяц работы система обнаружила 65 нарушений ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Если камеры будут стабилизировать аварийность на дорогах с нерегулируемым пешеходным переходом, то их количество будет увеличиваться, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Информация о нарушениях ПДД будет передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД (ЦАФАП). Постановлениями по соответствующим делам займутся инспекторами ведомства после рассмотрения полученных материалов.

Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра и на сайте ГИБДД РФ.