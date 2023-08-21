Цены на школьные обеды вырастут на 3,1% с 1 января 2024 года в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный выделит в 2024 году на питание школьников 7,6 миллиарда рублей: 6,4 миллиарда рублей предоставят из бюджета Петербурга, а 1,2 – из федерального субсидирования. Но цена одного комплексного обеда все-таки покажет зубки. Он подорожает на 3,1 процента с 1 января для учащихся начальной школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

– Для средних и старших классов питание окажется еще дороже. Его цена вырастет на 3,3 процента, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

В Смольном объяснили рост трат на питание инфляцией и подорожанием стоимости основных продуктов питания. Губернатор города также напомнил, что в 2020 году приняли закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием.

– В новом учебном году за парты сядут более 590 тысяч ребят. Все нуждающиеся семьи получат поддержку в том числе и в школе, – сказал Александр Беглов.

К слову, бесплатные завтраки полагаются всем ученикам начальной школы. В средних и старших классах бесплатно питаются ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, ученики спортивных и кадетских классов. Кроме того, такая льгота предоставляется детям, пасынкам и падчерицам участников спецоперации. В новом учебном году комплексные обеды получат 56 процентов школьников и 26 процентов учащихся колледжей и техникумов.