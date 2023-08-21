Ветераны получат десять тысяч рублей в честь освобождения Ленинграда от блокады. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Александр Беглов вместе с членами правительства Петербурга утвердил выплату к юбилею Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город выделит более 1,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты. Каждый ветеран получит по десять тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

– Праздничные выплаты к военным юбилеям стали традицией Северной столицы, – рассказали в правительстве города на Неве.

По пять тысяч рублей получат вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников боевых действий 1941-1945-х годов. Кроме того, в льготный перечень отнесли и лиц, родившихся до 3 сентября победного года. Социальная помощь дойдет до адресатов до 27 января 2024 года. Ее получат почти 240 тысяч человек.