Средняя зарплата в Петербурге превысила 100 тысяч рублей к июню 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Петростата преподнесли подарок огорченным концом лета петербуржцам. Так, в городе ощутимо подросла средняя заработная плата: с мая по июнь она увеличилась на целых 8,4 процента. И к середине лета превысила 100 тысяч рублей.

– Прирост номинального показателя за последний год составил 13,6 процента. А реальная трудовая мотивация с учетом инфляции выросла на 9,7 процентов в годовом выражении. Если же отслеживать изменения по месяцам, получится немного меньше – ровно восемь, – уточнили аналитики.

К слову, самыми богатыми людьми Петербурга оказались специалисты в финансовой и страховой сфере. А традиционно последние места в рейтинге зарплат Петростат обнаружил у работников гостиниц и общепита. Показатель медленно и грустно, но сполз вниз, хотя в это время активно набирает обороты туристический сезон.