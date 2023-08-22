Смертельное ДТП произошло на КАД Петербурга у Гостилицкого шоссе

Смертельное ДТП произошло на КАД у Гостилицкого шоссе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На петербургском КАД вновь смертельное ДТП. В столкновении около Гостилицкого шоссе погиб один человек. Там столкнулись два грузовика. Подробности аварии выяснил корреспондент «Мойки78».

– Большегрузы столкнулись на внешнем кольце трассы, утром, 21 августа, – рассказали изданию в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В организации также добавили, что обе фуры ехали в одном направлении. По предварительной информации, причиной столкновения стало то, что один из водителей не справился с управлением. Поэтому он на полном ходу врезался в стоящий грузовик. От полученный травм один из шоферов погиб на месте. О состоянии второго совсем ничего неизвестно. Подбитые большегрузы и их потрепанные хозяева, как пишет медиа, заняли обе полосы движения.

Ранее spb.kp.ru писала, что ГАЗель влетела в туристический автобус на трассе М-10 в Ленобласти.