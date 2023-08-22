Петербургский сервис доставки продуктов запустил собственный бренд одежды

Петербургский сервис доставки еды запустил собственный бренд одежды. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известный в Петербурге сервис доставки продуктов и товаров для дома «Самокат» запустил собственный бренд женской одежды Arive. Покупателям предлагаются базовые вещи, такие как: футболки, джинсы, рубашки, брюки, топы, юбки, кардиганы и свитера. Стоимость их начинается от 2,2 тысячи рублей и достигает 7 тысяч рублей. Об этом пишет «Вечерний Петербург».

- Модные обозреватели заметили на российских маркетплейсах новый бренд женской одежды Arive. Оказалось, что бренд принадлежит известному сервису доставки еды «Самокат», - передает источник.

Новый бренд одежды появился на площадках недавно. Как указано на сайте Роспатента, торговый знак зарегистрировала петербургская компания «Умный ритейл» 13 июня. Вещи шьют в России и Турции.

Ранее spb.kp.ru писал, что совладелец сети пекарен «Коржов» откроет в Петербурге магазины одежды «Русские сезоны». Первый из них появится в Пулково уже в октябре.