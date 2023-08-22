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НовостиЗдоровье22 августа 2023 4:51

Врачи Ленинградской областной клинической больницы впервые пересадили печень

Операция заняла почти семь часов
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В Ленинградской областной клинической больнице впервые пересадили печень.

В Ленинградской областной клинической больнице впервые пересадили печень.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медики Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ) впервые провели операцию по пересадке печени. Вокруг пациента в операционном зале собрались 20 врачей разных специальностей, приехали даже ведущие трансплантологи из федеральных центров. Пересадка заняла почти семь часов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

- Операция, которая длилась 410 минут, показала новый уровень Ленинградской областной клинической больницы, - отметили в пресс-службе.

В больнице представлены все направления современной медицины. Поэтому данную операцию смогли выполнить в ее стенах, указал главный врач ЛОКБ Сергей Алексеев.

Отмечается, что в Ленинградской областной клинической больнице уже более 30 лет выполняют трансплантацию органов и тканей. Так, первой подобной операцией стала пересадка почки. Ее провели в 1992 году. А 20 лет назад медики ЛОКБ пересадили костный мозг.