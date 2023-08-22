Много облаков и дожди: На погоду в Петербурге 22 августа повлияет активный циклон

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Петербурге 22 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пасмурная погода придет в Петербург во вторник, 22 августа. Небо окажется затянуто облаками, которые не будут пропускать солнечное тепло. Поэтому воздух в Северной столице прогреется всего до +19…+21 градусов. Кроме того, в городе пройдут дожди, поэтому сегодня лучше взять с собой зонтик. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня на погоду в Петербурге окажет влияние надвигающийся с северо-запада небольшой, но активный циклон. В такой ситуации в небе будет много облаков и пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла, - указал синоптик.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 23 августа, погода в Северной столице изменится не сильно. Также пройдут дожди, хоть и короткие. А температура составит от +17 до +19 градусов.