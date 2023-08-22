Неизвестные напали и изнасиловали туристку в Шушарах

Туристку изнасиловали в Шушарах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница одной из деревень Удмуртии приехала в Петербург отдохнуть. Проведя вечер в компании алкоголя, она отправилась гулять по улицам в Шушарах. Однако ночная прогулка обернулась тяжелыми последствиями. На женщину напали неизвестные, а потом изнасиловали. Как уточнила потерпевшая, все произошло около полуночи 21 августа. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 21 августа в 3:20 в Городскую больницу имени Семашко скорой помощью была доставлена 34-летняя женщина. Медики выявили у нее признаки изнасилования, ушиб коленного состава и зафиксировали алкогольное опьянение. Госпитализация ей не потребовалась. Врачи оказали помощь пострадавшей и отпустили, - уточнил источник.

Женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Правоохранители по данному факту проводят проверку.