Рецидивист набросился с кулаками на подростка в парке в Петербурге

Рецидивиста задержали в Петербурге за нападение на подростка в парке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер 20 августа не задался у посетителей парка «Малиновка» в Петербурге. 36-летний ранее судимый мужчина набросился с кулаками на 16-летнего подростка. Рядом в этот момент находились росгвардейцы. Они поспешили на место, чтобы остановить конфликт и задержать нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти.

- По предварительным данным, конфликт произошел из-за несдержанного поведения нескольких посетителей парка, а после сделанного им замечания перерос в драку, - указали в пресс-службе.

По словам 16-летнего парня, мужчина ударил его по лицу. Подростка пришлось госпитализировать в больницу. А нападавшего сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции. Известно, что ранее он был судим за умышленное причинение средней тяжести здоровью.