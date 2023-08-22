Искатели металла устроили пожар на старой свалке в Ленобласти

Искатели металла чуть не устроили серьезный пожар на старой свалке в Ленобласти. Фото: t.me/ecology47

Искатели металла отправились на старую свалку бытовых отходов в Любанском лесничестве Тосненского района Ленобласти в поисках наживы. Но найти в густой траве металл не так просто, поэтому они решили поджечь ее. Пожар мог бы разрастись на огромную территорию, но, к счастью, его вовремя заметили. Для тушения возгорания на место выдвинулись специалисты 111 пожарной части Леноблпожспас. Об этом сообщили в пресс-службе Эконадзора Ленобласти.

- При обследовании территории зафиксированы очаги тления и следы искателей металла, которых удалось спугнуть. Они воспользовались свободным доступом на объект, - уточнили в ведомстве.

Бывшей свалке уже не один десяток лет. За ней уже перестали следить должным образом. Кроме того, рядом находится крупнейший полигон с мусором «Красный бор». Не сложно представить, как мог бы разрастись пожар, если бы его не начали тушить. Поэтому специалисты Эконадзора обрались к районной администрации с просьбой усилить контроль за данной территорией.