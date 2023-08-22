Подросток попал в больницу в Петербурге, смешав алкоголь и наркотики

17-летний подросток попал в больницу в Петербурге после употребления алкоголя и наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

17-летний парень из Колпино пришел в гости к 16-летнему другу. Подростки решили немного выпить. Но потом старший захотел добавить себе острых ощущений и употребил наркотики. Организм юноши не оценил таких экспериментов, и мальчику резко стало плохо. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 17-летний первокурсник техникума 21 августа около пяти часов утра был увезен в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на Раумской улице. Парня госпитализировали с острым отравлением веществом депримирующего действия, - уточнил источник.

Известно, что подросток из не полной семьи и не числится на учете. Вероятно, после этого инцидента ситуация изменится.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что 4-летняя девочка отравилась стиральным порошком в Петербурге. Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.