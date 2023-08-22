12-летняя девочка получила разрыв печени, упав с велосипеда в Ленобласти

12-летняя девочка получила разрыв печени при падении с велосипеда в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

12-летняя петербурженка отдыхала с родителями на даче в садоводстве «Восход» в Ленобласти. Днем 18 августа она пошла кататься на велосипеде и упала. Спустя три дня состояние ребенка ухудшилось, и родители повезли дочь в поликлинику. А оттуда школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. Оказалось, что у нее был разрыв печени. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочку днем 21 августа доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова из поликлиники по месту жительства. Ее госпитализировали с закрытой травмой живота и капсульным разрывом печени, - уточнил источник.

Ребенка поместили в реанимацию. Сейчас за ее состоянием пристально наблюдают врачи. Известно, что семья полная и на учете не состоит.

Ранее spb.kp.ru писал, что пятилетняя девочка попала в больницу после падения из окна дома в Ленобласти. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом запястья.