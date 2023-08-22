Подозреваемого в убийстве мужчины у метро «Девяткино» задержали в Ленобласти

В Ленобласти задержали мужчину, нанесшего смертельный удар прохожему у метро «Девяткино». Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на 20 августа у станции метро «Девяткино» под Петербургом произошла смертельная драка. Конфликт возник между двумя выпившими мужчинами 30 и 38 лет. Младший одним ударом по голове отправил в нокаут своего оппонента. А тот упал на асфальт и умер. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Нападавшего задержали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Для этого назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, что тело погибшего мужчины нашли прохожие у подземного перехода, который ведет к станции. Очевидцы пытались ему помочь и вызвать скорую, но было уже поздно.