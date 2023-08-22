В элитную школу 777 в Петербурге зачислили еще 86 детей после жалоб родителей

Элитная школа 777 в Петербурге зачислила к себе еще 86 первоклассников после жалоб родителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Элитная школа 777 в Приморском районе Петербурга привлекает внимание местных жителей. Многие из них хотели бы, чтобы их дети учились в этом учебном заведении. Однако не всем удалось туда попасть. Родителям 135 будущих первоклассников отказали в зачислении. Но не все они приняли это решение. Так, 86 из них повторно обратились в комиссию по урегулированию спорных вопросов с просьбой предоставить их детям место в школе. В итоге, всех их приняли в учебное заведение. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

- Решением комиссии комитета по образованию предоставлены дополнительные места в первом классе 86 детям, - говорится в ответе вице-губернатора Ирины Потехиной на жалобы родителей.

В частности, прием детей стал возможен благодаря открытию дополнительного первого класса и увеличению наполняемости классов до 36 учеников. Всего в школе будут учиться 216 первоклассников.