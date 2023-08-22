Квартира в Сочи – инвестиция в комфорт

Участники опроса, проведенного Финансовым университетом при Правительстве РФ по итогам 2 квартала 2023 года, оценивали комфортность проживания, уровень материального благополучия, доступность жилья, качество услуг социальной сферы, экологические параметры. В результате Санкт-Петербург занял третью строчку в рейтинге, Москва – вторую, первое же место у Сочи.

Вместе с качеством жизни растет и спрос на покупку недвижимости в курортном городе. Застройщики, в свою очередь, предлагают новый уровень комфорта в жилых комплексах.

Так, федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте строительства жилого комплекса «Лестория» класса эко комфорт плюс в Сочи. Современный ЖК возведут в районе Кудепста, одной из самых живописных и экологичных локаций курорта, в окружении зеленого массива появятся шесть зданий высотой от 15 до 17 этажей с приватными дворами, благоустроенной набережной реки с различными активностями, детскими площадками с покрытиями из природных материалов и развивающими игровыми зонами. Здесь будут созданы тихие зоны для отдыха и медитации, зеленые террасы на крыше для наслаждения прекрасными видами. Жильцам будут доступны энергоэффективные сервисы, позволяющие экономить на коммунальных ресурсах.

Под разные потребности покупателей в «Лестории» предусмотрены различные варианты отделки. Тем, кто хочет обустраивать все сам, предложат варианты без ремонта. Те, кто хочет заехать и жить, смогут выбрать квартиры с ремонтом в стиле «эко-прайм» и премиум-уровня «эко-элегант». Всем жильцам будет доступен широкий набор сервисов: консьерж-сервис, уборка квартиры, прачечная, доставка свежих продуктов, работа няни, выгул животных и многое другое.

«Неометрия» уже реализует в Сочи три проекта – ЖК «Флора» и «Фрукты», а также гостиничный комплекс «Нескучный сад». И на примере каждого из них мы видим, насколько велик интерес у россиян к недвижимости на побережье. Однако такая локация накладывает и серьезные требования к наполнению проекта: инфраструктуре, качеству благоустройства, сервисам для жизни. При создании ЖК «Лестория» мы используем весь опыт компании и лучшие решения, которые станут образцом для рынка курортной недвижимости», – отмечает генеральный директор «Неометрии» Марина Черненко.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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