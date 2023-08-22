13-летняя девочка села за руль иномарки и влетела в самосвал в Ленобласти

13-летнюю автоледи увезли в больницу после ДТП с самосвалом в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

40-летний отец решил научить 13-летнюю дочку водить. Он посадил подростка за руль «Тойоты» и они вместе поехали по улицам поселка Вознесенье в Ленобласти. Вероятно, никто даже бы и не узнал, что мужчина дал ребенку поуправлять машиной, если бы иномарка не столкнулась с самосвалом. В результате юную автоледи госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Утром 21 августа на перекрестке Петрозаводского тракта и переулка Пожарного в поселке Вознесенье 63-летний водитель на «ЗИЛе» столкнулся с двигавшимся по второстепенной дороге автомобилем «Тойота» под управлением 13-летней девочки, - говорится в сообщении ведомства.

В отношении отца пострадавшей составили административный протокол за передачу управления автомобилем лицу, не имеющим водительских прав. Полицейские по факту ДТП проводят проверку.