Младенец выпал из коляски в автобусе в Петербурге из-за резкого торможения

Младенец пострадал в автобусе в Петербурге из-за резкого торможения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Молодые родители даже не подозревали, чем может закончиться простая поездка на автобусе в Петербурге. Они зашли с коляской, в которой лежал новорожденный ребенок, и поставили ее в салоне. Но в какой-то момент общественный транспорт резко затормозил, от чего коляска упала. Из-за этого младенец получил травмы, и его пришлось везти в больницу. Об этом пишет «Мойка78».

- Инцидент произошел вечером 21 августа. Водитель автобуса, курсировавшего по маршруту между улицей Маршала Новикова и Уточкиной улицей, резко притормозил. И коляска с младенцем упала. Ребенка госпитализировали. Медики оценили состояние новорожденного как средней степени тяжести, - уточнил источник.

Полицейские после случившегося организовали проверку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.