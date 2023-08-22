Более 1,7 млн человек прошли диспансеризацию в Петербурге с начала года

Более 1,7 млн петербуржцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В современном мире очень важно следить за своим здоровьем. Помогает в этом диспансеризация. В ходе нее врачи проводят комплексное медицинское обследование, которое позволяет выявить различные заболевания. В Петербурге с начала 2023 года к ней прибегли уже более 1,7 млн человек, что составляет почти 62 процента от годового плана. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Всего же в 2023 году запланировано охватить диспансеризацией более 2,7 млн человек, что составляет 60,9 процента от числа жителей города. План по углубленной диспансеризации составляет почти 455 тысяч петербуржцев, - уточнили в пресс-службе.

В Северной столице пройти диспансеризацию можно в 82 медицинских учреждениях. Уточнить их адреса можно на сайте комитета по здравоохранению или территориального фонда обязательного медстрахования Петербурга. Петербуржцы могут обраться по предварительной записи в поликлинику, к которой они прикреплены. Врачи принимают в том числе по вечерам и в субботу.