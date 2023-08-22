Пьяная пенсионерка погибла под колесами грузового поезда в Ленобласти

Пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилая женщина решила срезать дорогу и пройти железнодорожные пути в Ленобласти по так называемой «народной тропе». Однако переход в неположенном месте для нее закончился трагично. По предварительным данным, пенсионерка была пьяна. Вероятно, из-за этого она не услышала звуковой сигнал машиниста и оказалась под колесами грузового поезда. Все произошло около трех часов ночи 21 августа. Об этом сообщали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время ее личность устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции по факту случившегося организовали проверку. Обстоятельства трагедии продолжают устанавливать.