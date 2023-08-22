В бюджете Петербурга на 2024 год предусмотрят расходы на строительство метро

В бюджете Петербурга на 2024 год заложат средства на строительство метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2024 году в Петербурге планируют открыть три новых станции метро «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». Расходы на их строительство заложат в бюджете города на следующий год. И хотя точная сумма пока неизвестна, председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок заверил, что денег будет достаточно. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Все средства на строительство новых станций метро, разумеется, будут предусмотрены. Денег выделяется достаточно, - указал Четырбок.

Он добавил, что не всегда выделенные средства тратят в полном объеме. Поэтому итоговую сумму, которую заложат в бюджете, необходимо тщательно просчитывать. В противном случае, часть денег может просто пролежать без дела целый год, хотя их могли направить на другие, не менее значимые цели.

Стоит отметить, что в 2023 году в бюджете Петербурга на строительство метро заложили 30 млрд рублей. А к 2025 году эту сумму планировали поднять до 55 млрд рублей.