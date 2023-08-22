66 человек погибли в ДТП в Петербурге с начала года

2,5 тысячи человек пострадали и еще 66 погибли в ДТП в Петербурге с начала года. Фото: Артем КИЛЬКИН

За семь месяцев 2023 года в Петербурге произошло более 2,2 тысячи ДТП с пострадавшими. В них свыше 2,5 тысячи человек получили различные травмы и 66 погибли. А на территории Ленобласти за это же время случилось более тысячи аварий, в которых пострадали 1,3 тысячи человек и еще 156 умерли. Как отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, чаще всего ДТП происходили из-за неисправности в автомобиле.

- В связи с этим, Госавтоинспекция напоминает о необходимости проверки технического состояния транспортных средств, в том числе автомобилей краткосрочной аренды, перед их эксплуатацией, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителям перед тем, как сесть за руль каршеринга стоит осмотреть автомобиль на наличие повреждений. Помимо того, что некоторые недостатки в транспортном средстве могут привести к аварии, так еще и полицейские могут оштрафовать за ряд неисправностей. С начала года правоохранители осмотрели более 82,5 тысячи машин. На их водителей составили более 840 административных протоколов и возбудили свыше 20 уголовных дел.