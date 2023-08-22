Главу турфирмы из Петербурга задержали из-за смертельной экскурсии в коллекторах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители задержали главу компании, организовавшей накануне смертельную экскурсии по подземным коллекторам Москвы. Гендиректор фирмы «Спутник» Александр Ким пытался сбежать за границу. Но, как пишет kp.ru со ссылкой на столичный Следственный комитет, не успел.

– Ранее нарушающего закон бизнесмена объявили в розыск, – уточнили правоохранителе в беседе с корреспондентов kp.ru.

Напомним, ранее в главном российском городе экскурсия обернулась трагедией для девяти человек. Коллектор реки Неглинка затопило тропическим ливнем. Тела шести погибших диггеров уже нашли, еще двоих туристов и экскурсовода – ищут. Проводились подземные путешествия нелегально. А задержанный Ким выступал в роли агрегатора: знакомил гидов и клиентов.

Некоторое время назад из-за произошедшего следователи возбудили уголовное дело.