Петарда взорвалась в руках 18-летнего петербуржца на Светлановском проспекте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мощный взрыв прозвучал несколько часов назад в одной из квартир Калининского района Северной столицы. Очевидцы передали информацию о происшествии в местный отдел полиции и рассказали, что громкий и характерный звук донесся из жилья на шестом этаже дома на Светлановском проспекте. Правоохранители, оперативно прибывшие по адресу, выяснили, что сдетонировала петарда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Молодой человек заказал пиротехнику на одном из маркетплейсом. Он поджег ее в квартире, и изделие взорвалось прямо в руках парня, – добавили в пресс-службе регионального ведомства.

По предварительным данным, из-за происшествия петербуржцу оторвало палец. Юношу госпитализировали в одну из городских больниц. Правоохранители проверяют происшествие и выясняют все обстоятельства случившегося.