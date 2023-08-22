22 школы откроются в Петербурге с 1 сентября 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге с 1 сентября 2023 года откроются 22 школы. С нуля в городе на Неве построили 17 объектов, а еще в пяти провели капремонт или реконструкцию. Благодаря этому появится 20 тысяч новых мест для юных местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Вдвое уменьшилось количество заявлений в конфликтные комиссии по сравнению с прошлым годом, – рассказали в пресс-службе городского правительства.

Кроме того, большая часть этих заявлений касалась не возможности учиться в районной школе. Родители хотели, чтобы дети попали в конкретное популярное образовательное учреждение или даже к определенному педагогу.

В городе на Неве по-прежнему остается несколько микрорайонов и кварталов, где до сих пор ощущается недостаток мест. Но, как рассказали в Смольном, в следующем году планируют открыть более 20 школ. После этого власти Петербурга начнут выводить образовательные заведения вместе с жильем.