34 тысячи разрешений на работу такси выдали к июлю 2023 года в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге за последние шесть месяцев количество разрешений на работу легкового такси выросло на 40 процентов. К июлю 2023 года в Северной столице действует более 34 тысяч подобных документов. Еще порядка 7,8 тысячи находятся в работе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Срок рассмотрения заявлений на выдачу свидетельства не более десяти рабочих дней, – напомнили в профильном ведомстве.

Если по поданным документам специалисты не примут решения до 1 сентября, их возвратят отправителям с подробными пояснениями повторной подачи. С этого числа начнет действовать закон, запрещающий предложение услуг такси в аэропорту, на железнодорожных объектах и автовокзалах. Соответствующее правило не распространяется только на спецзоны.

Кстати, такси теперь должны быть белого цвета с желтой светоотражающей полосой. В салоне обязательно необходимо разместить информацию об установленных тарифах.