Муниципалитеты Петербурга массово покупают билеты на концерт Shaman. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Четыре муниципальных образования Петербурга массово закупили билеты на концерт «Я русский» популярного исполнителя Shaman. Мероприятие состоится 9 сентября на «Газпром Арене». Контракты на приобретение билетов «Юго-Западом», «Семеновским», «Академическим» и «Северным» уже появились на сайте госзакупок.

– Муниципальный округ «Юго-запад» закупил 60 билетов за 36 тысяч рублей. Там же места забронировал «Семеновский». Только в три раза меньше, – становится ясно из документов на сайте госзакупок.

Каждый билет обошелся образованием примерно в 600 рублей. Больше всего потратился округ «Академическое»: купил 50 билетов за 65 тысяч рублей. Один пропуск в этот сектор составил 1300 рублей за человека. В «Северном» заплатили 50,3 тысячи рублей за 35 билетов.

К слову, Shaman неоднократно выступал на государственных концертах, а минувшей зимой ездил с гастролями в Луганск, Мариуполь и Геническ.