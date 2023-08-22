Бастрыкин вновь возбудил дело из-за автобусного кольца на Парнасе в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело по из-за многочисленных обращений петербуржцев. Местные жители ранее высказали несогласие со строительством стоянки автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

– В социальных сетях появились комментарии петербуржцев о том, что их не устраивает строительство автобусной площадки на Парнасе около жилого массива и зеленых насаждений, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Бастрыкин инициировал уголовное дело о халатности при выдаче проектно-разрешительной документации. Но местные правоохранители постановление отменили. Из-за этого специалисты не смогли провести обыски, выемки и очные ставки. Поэтому глава ведомства повторно возбудил расследование и поручил представить доклад о его ходе и результатах. Контролировать поручение будут в центральном аппарате ведомства.