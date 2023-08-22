Петербург готов к отопительному сезону на 90% к августу 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Петербурга активно готовят жилищный фонд города к отопительному сезону. До 1 сентября управляющие организации обеспечат техническую готовность более 24 тысяч зданий. К августу Северная столица может встретить холода на 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Администрации районов регулируют работу 752 УК, 3462 ТСЖ, ЖСК и ЖК, а также взаимодействуют через обслуживающие организации со 170 представителями собственников многоквартирных домов, – рассказали в пресс-службе городского правительства,

Капремонт крыш и инженерных сетей завершат к 15 сентября. Отремонтировать планируют свыше 300 кровель и 1187 коммунальных линий. Общая сумма работ оценивается в 10,4 миллиарда рублей.

Вице-губернатор Анатолий Повелий уточнил, что показатели по восстановительным работам увеличился на 20 и 18 процентов соответственно по сравнению с прошлым годом.