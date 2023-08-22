Вице-губернатор Кирилл Поляков ответит на вопросы петербуржцев 24 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители правительства Северной столицы продолжают проводить ежемесячные прямые линии с жителями города. Так, 24 августа на все вопросы о промышленной политике, инвестициям и торговле, а также работе транспорта ответит вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник, курирующий работу двух профильных комитетов, выступит на телеканале «Санкт-Петербург».

– Темой эфира станет наиболее актуальная и острая сегодня для горожан. Определят ее по самому большому количеству вопросов, – уточнили организаторы прямой линии.

Отправить обращения можно личными сообщениями на страницу вице-губернатор Кирилла Полякова или по телефону 8 812 246-79-49. А для просмотра трансляция будет доступна непосредственно на канале «Санкт-Петербург», на сайте по ссылке tvspb.ru и в социальных сетях СМИ. Начнется эфир ровно в восемь часов вечера.